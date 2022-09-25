Tomarza Belediyespor sezona kötü başladı

2022-2023 futbol sezonunun ilk maçına çıkan Tomarza Belediye Spor İsmail Okumuş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü başladı.

Kayseri 1 Amatör Küme A Grubunda yer alan Tomarza Belediye Spor ile İsmail Okumuş Erkilet 1 No'lu Sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk 45 dakikasını İsmail Okumuş 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında ise 2 gol daha atan İsmail Okumuş Spor, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.