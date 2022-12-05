Tomarza Belediyespor'dan gol yağmuru

Tomarza Belediyespor U18 takımı hafta sonu oynadığı maçta Buğdaylıspor'u 9-0 mağlup etti.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda mücadele eden Tomarza Belediyespor ligin 9. haftasında Buğdaylıspor ile karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar 90 dakika sonunda sahadan 9-0 gibi farklı bir sonuçla ayrılarak gruptaki dördüncü galibiyetini aldı. Buğdaylıspor karşısında Tomarza Belediyespor'u galibiyeti getiren golleri Burak (3), Umut (2), Aykut (2), Enes ve Osman kaydetti.

Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı.