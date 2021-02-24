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Tomarza Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mustafa Karaağaç atandı

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uz.

Dr. Mustafa Karaağaç atanarak gorevine başladı.


Uzun bir süre Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev sürdüren KBB Uz. Dr. Cem Bahadır'ın tayininin çıkmasının ayrılmasından sonra Başhekimliğe Patoloji Uz. Dr. Mustafa Karaağaç atanarak görevine başladı.


Başhekim Uz. Dr. Mustafa Karaağaç yaptığı açıklamada, “Daha önceden Şanlıurfa İline bağlı Siverek Devlet Hastanesinde 1 buçuk yıl Başhekim olarak, 2 buçuk yıl kamu hastanelerinde il sağlık müdürlüğü başkan yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanarak görevime başladım. Amacımız ilk etapta Tomarza İlçesinde Covid-19 salgın hastalığı minimum seviyeye indirerek tamamen bitirmek. Pandemi sürecini başarı ile tamamladıktan sonra Allah nasip ederse güzel projelere imza atacağız” dedi.

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