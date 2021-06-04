Tomarza devlet Hastanesi'nde ameliyatlar yeniden yapılmaya başladı

Covid-19 salgını nedeni ile uzun bir süredir Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatlara geçici bir süre ara verildi.

Tam kapanma dönemi ile ciddi orada vaka sayılarının düşmesi nedeniyle Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde yapılan; 5 yaş üstü sünnet operasyonu, kasık fıtıkları, kıl dönmesi gibi küçük çaplı ameliyatlar yapılabiliyordu.

Haziran başında açıklanan pandemi kararları sonrasında Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde, uzun bir süre ara verilen ameliyatlar yeniden yapılmaya başlandı.