Tomarza Devlet Hastanesi'nde hacamat tedavisi yapılmaya başlandı

Geleneksel tamamlayıcı tıbbın (GETAT) ana tedavi protokollerinden olan kuru ve yaş kupa Hacamat tedavisi Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde başladı.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tedaviyle ilgili, "Hastanemiz Başhekimi Uzm.Dr.Mustafa Karaağaç tarafından gerçekleştirilen işlemler hastaların veya sağlıklı kişilerin belirtmiş oldukları rahatsızlıklarını modern tıbbın tahlilleri ışığında yüzlerce yıl içerisinde insanlık tarihi boyunca edinilen tecrübeler ile steril şartlarda hastane ortaminda vücutlarındaki belirlenmiş noktalardan kan alınarak gerçekleştirilmektedir. Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde kupa (Hacamat) tedavisi başlamış olup randevu ile uygun usul ve günlerde işlemler gerçekleştirilmektedir" denildi.