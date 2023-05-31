Tomarza İlçe Sağlık Merkezi'nden "Dünya Tütünsüz Gününde" anlamlı çalışma

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği çerçevesinde, Tomarza İlçesinin belli noktalarında vatandaşlar için sigara bırakmaya teşvik etmek için el broşürleri dağıtıldı. Aynı zamanda Sigarayı Bırakmak için ücretsiz Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak uzman personeller aracılığıyla sigarayı kolayca bırakıla bileceği konusunda bilgiler verildi.