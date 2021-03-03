Tomarza Kaymakamı Cebeci ve Başkan Şahin 12 hayvanı telef olan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Geçtiğimiz günlerde Tomarza İlçesine bağlı Kapukaya Mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda Ersoy Doğan'a ait ahırda bulunan 12 adet büyükbaş hayvan zehirlenerek telef olmuştu.

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin olayın yaşandığı Kapukaya Mahallesinde yangının çıktığı yerde bir takım incelemelerde bulunarak, hayvanların sahibi Ersoy Doğan'a yaptıkları geçmiş olsun ziyaretinde zararının giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını ve devletin yanında olduğunu söylediler. Ayrıca durumun çözümü için de biraz sabırlı olunmasını istediler.