Tomarza Kaymakamı Cebeci'nin tayini Adana'nın Aladağ ilçesine çıktı

Tomarza ilçesinde yaklaşık 2 yıl görev yapan Kaymakam Emre Cebeci'nin 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini Adana'nın Aladağ ilçesine çıktı.

2020 Yılı Eylül ayı içerisinde Tomarza İlçesine vekâleten atanan Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin, 20.03.2021 tarihinde asaleten ataması yapıldı. Çalışkan ve başarılı kişiliği ile tanınan Kaymakam Cebeci'ye Tomarza Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla Fahri Hemşerilik unvanı verildi.

Kaymakam Cebeci'nin Tomarza'nın yıllardır çözülmeyen bazı sorunlarını ile ilgilenerek çözüme kavuşturması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Halkın içinde olan Devletçi kimliği ile tanınan Kaymakam Cebeci'nin tayinini çıkmasına üzülen Tomarzalı vatandaşlar da, “İlçemize bu güne kadar vermiş olduğu büyük katkılardan dolayı kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler üzerinde büyük emekleri olan Kaymakamımıza sonsuz teşekkür ve minnettarlığımızı sunar bundan sonraki görevinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.