Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'den Miraç Kandili mesajı

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Cebeci Mesajında şu ifadelere yer verdi; “Rabbimizin, kulu Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mescidi Haram'dan alıp çevresini bereketli kıldığı Mescid-i Aksa'ya yürüttüğü ve oradan katına alıp cemaliyle müşerref kıldığı bu gecenin hatırına başta ilçemiz halkı olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar, bereketler vermesini Cenabı Haktan diliyorum. Rabbim yine bu gece hatırına tüm memleketimizden ve İslam beldelerinden her türlü bela, musibet ve salgın hastalıkları def etmesini yeniden selamın, musaffanın, ziyaretlerin yapıldığı ve yayıldığı günlere bizlere geri döndürmesini diliyorum” dedi.