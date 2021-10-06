Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Koyunculuk' deyince akla Tomarza, Tomarza deyince akla kalite gelir. Tomarzalı küçükbaş yetiştiricilerimizin nesilden nesile büyük emek ve gayreti, müdürlüğümüz çalışmaları ile uzun yıllar seleksiyon, ıslah ve sağlık çalışmaları sayesinde hem fenotipik hem de genotipik olarak üstün damızlık küçükbaş hayvanlarımıza ülkemizin her yerinden yoğun bir talep ve istek vardır. Adeta ilçemiz küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü haline gelmiş ve marka olmuştur. Markanın coğrafi işaret ve tescili için çalışmalarımız devam ettiği gibi devletimiz tarafından verilen hibe desteklerinden ilçe halkının istifade edilmesini sağlayarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin aratması için kurumumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" denildi.