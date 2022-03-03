Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda 2018-2022 Eğitim ve Öğretim yılları arasında yüksekokul müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Acar'ın görev süresinin dolması nedeniyle devir teslim töreni düzenlendi.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yükseköğretim Okulunda 3 yıl okul müdürü olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Acar'ın görev süresinin tamamlaması ile birlikte yerine Öğr. Gör. İbrahim Bektaş atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde göreve yeni atanan Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. İbrahim Bektaş tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Acar' a yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Aynı zamanda yüksekokulda Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Acar ile birlikte görev yapan Md. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Çelik'e, Md. Yrd. Öğr. Gör. Ramazan Kayabaşı'na ve İnşaat Bölüm Başkanı Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şener'e Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. İbrahim Bektaş tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.