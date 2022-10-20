Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda Kan Bağışı Kampanyası

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi tarafından Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına üniversiteli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

ERÜ Kan Merkezi ekipleri tarafından Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. ERÜ Kan Merkezi personeli tarafından kan bağışında bulunan okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür belgesi verdi. Okul yönetimi ise kan bağışında bulunan öğrencilere, akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Etkinlik boyunca 52 ünite kan bağışı yapıldı.