İhlas Haber Ajansı

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Tomarza TSM tarafından işitme taraması yapılmaya başlandı

Tomarza Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından ilçede bulunan tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine işitme taraması yapılmaya başlanıldı.


'Tomarza'nın geleceği daha sağlıklı' sloganı ile yola çıkan Toplum Sağlık Merkezi tarafından gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı tüm köylerde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine işitme tarama işlemleri başladı. Yapılan açıklamada; TSM'nin özverili çalışmaları neticesinde işitme problemi olan öğrencilerin daha erken tanı ve teşhisi yapılarak tedavilerine biran önce başlanılacağı açıklanırken, "Tomarza'nın geleceği olan çocuklarımızın daha sağlıklı bir hayatlarının olmasını hedefliyoruz" denildi.

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