Tomarza Ülkü Ocakları esnafı ziyaret etti

İlçedeki esnaflarla görüşen Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin yaptığı açıklamada; "Milletimizin önemli mihenk taşlarından birisi olan mahalle esnaflarımız, Ahi Evran'dan günümüze kadar varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ahi Evran'ın Osmanlı Devletinin kuruluş aşamasında her meslek alanı için birer lonca kurması ve bu loncaların alanlarına göre esnafları denetlemesi Türk-İslam kültürünün esnafa verdiği değeri ortaya koyması adına önemlidir. İslami açıdan bakıldığı zaman her Peygamberin birer mesleği olmuştur ve bu meslekleri yaparken doğruluktan asla şaşmamışlar, insanlığa örnek olmuşlardır. Osmanlı Devletinin kuruluşundan 21. yüzyılın başına kadar gelen süreçte esnaflarımız mahallede yaşayan insanlarımız için önemli bir yer tutmaktadırlar. Fırınından bakkalına Bakkalından kasabına, kasabından manavına, manavından çay ocağına, çay ocağından berberine kadar hemen hemen her ihtiyacımızı karşıladığımız esnaflarımız ne yazık ki küreselleşen dünyada kendilerine yer bulmakta güçlük çekmektedirler. Esnaflarımız, mahallelinin dayanışmasını da arttıran önemli kuruluşlardır. Çocuğumuzu emanet edecek yer bulamayız mahalle esnafımıza emanet ederiz, anahtarı emanet edecek yer bulamayız, yine esnafımıza emanet ederiz. Ekonomik yönden darda olsak mahalle esnafımız deftere yazar, elimiz bollaştığında öderiz. Bu sebeple mahalle esnaflarımızın kıymetini bilmek gerektiğini düşünmekteyiz. Bizler de Tomarza Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak Tomarza halkımıza esnaflık geleneğini unutturmamak için üzerinde 'Bereket Duası'nın yer aldığı afişleri dağıtmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Son zamanlarda esnaflarımızın sıkıntılı zamanlardan geçtiğini düşünerek böyle anlamlı bir çalışma yapmayı uygun gördük. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile esnaflarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günleri en kısa sürede atlatarak sağlıklı, bereketli günlere ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz” dedi.