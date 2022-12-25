Tomarza Ziraat Odası Delege Seçimleri Tamamlandı

Tomarza Ziraat Odası Delege seçimleri sorunsuz tamamlandı. 54 Mahalle Muhtarlığında sandıklar kuruldu. Ziraat Odası üyelerinin oy kullanma işlemleri Saat 17:00'da sona erdi. Konu hakkında açıklama yapan Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant ise; "Demokratik bir şekilde 54 mahalemizde kurulan sandıklarda üyelerimiz katılımı ile yeni delegelerimizi belirledik. Delege seçimlerine katılan üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. Allah nasip ederse ilerleyen günlerde Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerini yaparak seçim sürecini tamamlamış olacağız yönünde" dedi.