Tomarza'da '15 Temmuz' temalı yarışmasında ödüller verildi

Tomarza İlçesinde Yaz Kuran Kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen '15 Temmuz' Temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere İlçe Müftülüğü tarafından hediyeleri verildi.

2020-2021 Eğitim yılının tamamlanması ile birlikte ilçeye bağlı tüm camilerde başlayan Yaz Kuran Kurslarına katılan öğrenciler arasında 15 Temmuz temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışması düzenlendi. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmada jüri dereceye giren öğrencileri tespit etmek adına zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu jüri, nihai kararını vererek ilk üçer giren öğrencileri açıkladı. Birinci Ela Yedikule, ikinci Sema Şimşek ve üçüncü olarak Muhammed Ümit Özcan olarak belirlendi. İlk üçe giren öğrencilerin hediyeleri ise Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere tarafından verildi.

Müftü Gökdere, yarışmaya katılan bütün öğrencilere teşekkür ederek ilk üçe giren öğrencileri ise tebrik edip başarılarının devamını diledi.