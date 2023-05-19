Tomarza'da '19 Mayıs' coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tomarza'da coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza ilçesinde de coşku ile kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan programda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte şiirler okunurken, Tomarza Zekiye Canpolat İlkokul öğrencileri tarafından oynanan halk oyunları gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Liseli öğrenciler jimnastik hareketleri sergilerken, taekwondo gösterisi ve güreş müsabakaları yapıldı. Düzenlenen program, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam ederken, resmi geçit törenin yapılmasının ardından sona erdi. bando eşliğinde yapılarak program son buldu.

Programa; Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı, Tomarza İlçe Emniyet Amiri, Tomarza Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, kurum amirleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.