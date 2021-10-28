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Tomarza'da 29 Ekim etkinliği

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla Tomarza ilçesinde bayram kutlamaları töreni öncesi Tomarza Hükümet Konağı Bahçesi'nde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törene; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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