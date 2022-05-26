Tomarza'da 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'na yoğun ilgi

Akdere İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde yapılan açılış törenine Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Kaya, Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayram Büyükbaş, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezilerek, öğretmen ve öğrenciler yapılan çalışmalar hakkında fuarı ziyaret edenlere bilgiler verdiler.

Tomarza-Akdere İlk ve İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Zeki Alkan ise programa katılan ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın hazırlanmasında emekleri geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.