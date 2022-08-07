İhlas Haber Ajansı

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Tomarza'da arazi yangını

Kayseri’nin Tomarza İlçesine bağlı Tahkemer Mahallesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kayseri'nin Tomarza İlçesine bağlı Tahkemer Mahallesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tahtakemer Mahallesinde bulunan arazide başlayan yangın rüzgarın etkisi ile anız bulunan tarlaya sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Mahalle sakinlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarında yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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