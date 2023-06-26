Tomarza'da bıçak bileyicileri iş başında

Kurban Bayramı öncesini bıçaklarını bileyletmek isteyen ilçe halkı, Tomarza ilçe çarşısı içerinde kurulan bıçak bileyicisinin önünde kuyruk oluşturdu. Aldıkları siparişleri sıraya koyan bıçak bileyicileri, aldıkları işi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Bıçaklarını bileyletmek isteyen vatandaşlar ise, “İslam'a göre bıçağımız ne kadar keskin olursa kurban edeceğimiz hayvan bir o kadar az acı çekerek can verecektir. Kör ve keskin olmayan bıçaklar ile kurban kesilmeyeceği için bıçaklarımızı bileyletiyoruz. Gerekiyorsa gecenin geç saatlerine kadar sıra bekleyeceğiz ama eve bıçaklarımızı bileyleterek döneceğiz” dedi