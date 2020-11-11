Tomarza'da Büyükkılıç rüzgarı

Memduh Büyükkılıç, bu sezon toplam 3 bin ton sıcak asfalt hizmeti sunulan Tomarza ilçesinde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, kaymakamlığı, ilçe belediyesini ve devlet hastanesini ziyaret edip, bilgiler aldı. Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan bölgeye fırınlama ve paketleme tesisi kurulabilmesine yönelik çalışma yapılması talimatını veren Başkan Büyükkılıç'a Tomarza halkı büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesine giderek, burada bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Tomarza'daki altyapı hizmeti tamamlanan Gül Sokağı'nın sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Büyükkılıç, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, esnafları gezerek, sohbet etti.

Asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının tamamlandığını, geriye kalan hizmetlerin yapılmasının da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yakışacağını ifade ederek şöyle konuştu: “Tomarza'mızın sıcak asfalt konusundaki talepleri ile ilgili değerli başkanımızla istişare etmek suretiyle ihtiyaçlarını giderme yönünde gayret gösteriyoruz. Malum daha önce TOKİ'nin konutları ile ilgili temel atmıştık. Maşallah konutlar yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar yerine gelmiş. Geriye kalan hizmetleri de tamamlamak bize yakışır. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. 3 bin ton sıcak asfalt ihtiyacı karşılanıyor. Sarımehmetler mahallemizle ilgili bir talep var. Onu da yetişirse bu sezon, yetişmezse daha sonraki bir süreçte yine altyapısını tamamlamak suretiyle oranın da ihtiyaçlarını gidereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum.”

“HİZMET ETMEYİ İBADET BİLDİK”

Büyükkılıç, hizmet etmeyi ibadet olarak bildiklerini belirterek, “Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanemizi de ziyaret ettik. Hastanemizin bazı ihtiyaçları var. Ayrıca karayollarımızı ziyaret ettik. Çünkü kurum ve kuruluşlarımızın hepsi canımız ciğerimiz, bir farkımız yok. Tomarza'mızı Malatya Yolu'na bağlayan ana arterimizin çalışmalarını yerinde izledik. Orayla ilgili de varsa ihtiyaçları bölge müdür yardımcımızla da görüştük ve ‘Biz de hazırız, destek oluruz' dedik. Çünkü biz insanlarımıza hizmet etmeyi elhamdülillah ibadet bilen bir felsefenin, anlayışın sahibiyiz. Bu anlayış içerisinde bizi seven, bize güvenen, buralarda hizmet etsin diye bizi seçen kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tabii ki en önemlisi hep vurguluyoruz, bunu vurgulamaya da devam edeceğiz. Allah, ay yıldızlı Türk Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve dinimizi elimizden almasın, bu değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi de nasip eylesin. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz. Bugün de Tomarza'dayız. Biriz beraberiz, hep birlikte Kayseriyiz diyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜL SOKAĞI ADINA YAKIŞIR OLDU”

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise yapılan çalışmalar sonucu Gül Sokağı'nın adı gibi adına yakışır bir sokak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biliyorsunuz yeni mahallemizde Gül Sokağımız, yeni yaptığımız 2. etap TOKİ konutlarına gidiyor. Bir de Tomarza merkez mezarlığımız oradaydı. Aynı zamanda burada yüzün üzerinde hane de ikamet ediyordu. Bu vesileyle de burada KASKİ ve KCETAŞ'a da teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak altyapısını tamamlamıştık. Siz de sıcak asfaltını serdiniz. Doğalgaz da geldi. Sizlerin sayesinde Gül sokağımız gül gibi, adına yakışır bir sokak oldu. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Her zamanki destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

BÜYÜKKILIÇ, ŞAHİN'DEN BRİFİNG ALDI

Başkan Büyükkılıç, son olarak Tomarza Belediyesi'ni ziyaret ederken, ilçe Belediye Başkanı Davut Şahin'den brifing aldı. Burada da konuşan Başkan Büyükkılıç, “Gönlümüz taşradaki vatandaşlarımızın merkeze gitmek yerine bölgelerinde kalmalarını sağlarsak, hepimiz kazanırız. Gereksiz göçlere fırsat vermeyiz, üreten insanların sayısını artırmayı sağlarız. Tarım ilçe müdürümüz bir istekte bulundu, çiftçi kardeşlerimizin istekleriydi. Tomarza ve Develi bölgemizde kabak çekirdeği adeta Allah'ın lütfu, sulama gerekmeden kendiliğinden üretilen çekirdeklerle Türkiye'nin 3'te 1'ine yakın olan kabak çekirdeğini temin ediyorlar. Bu önemli bir rakamdır. Bizim de üreticimize teşekkür edip, yüreklendirip, isteklerini yerine getirmemiz konusunda gayret gösteriyoruz. Bu yönde çalışmalarda gereğini yapacağız. İnşallah isteklerini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda, ülke genelinde kalitesiyle ünlenen Tomarza taşı işlenmiş portresi hediye edilen Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde kendisine büyük ilgi gösteren Tomarza halkına teşekkürlerini iletti.