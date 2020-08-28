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Tomarza'da futbol sahası ve spor salonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi

Tomarza’daki futbol sahası ve spor salonu, imzalanan protokolle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

Tomarza'daki futbol sahası ve spor salonu, imzalanan protokolle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi.


Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, “İlçemizin ne ihtiyacı varsa Tomarza Belediyesi olarak yapacağımızı söylemiştik” diyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir görüşme yaptıklarını açıkladı.


Şahin, gençlerin daha profesyonel bir şekilde uzman hocalar gözetiminde spor branşlarında eğitim alması için futbol sahası ve spor salonunun imzalanan bir protokol ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 25 yıllığına devredildiğini söyledi.


Protokol, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından imzalandı.

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