Tomarza'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Şıhbarak Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir şantiyeden inşaat malzemeleri çaldığı belirlenen 4 kişi kamyonetle birlikte yakalandı. Kamyonette yapılan aramalarda çalıntı inşaat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y., U.B., V.D. ve H.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan U.B., V.D. ve H.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.