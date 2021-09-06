Tomarza'da ilk ders zili çaldı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçede bulunan ve okul öncesi, ilk, orta ve lise dengi okullardan oluşan toplam 49 okul bulunan 417 öğretmen ve 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı. Büyük bir heyecanla okullarına koşan minik öğrenciler eğitim hayatına ilk adımlarını attı. Öğrencileri yalnız bırakmayan Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Milli Eğitim Müdürü Kurt yapmış olduğu açıklamada "Şükürler olsun özlem bitti. İlçemiz de bulunan Yavuzselim, Atatürk, 50. Yıl İlk okullarını ve Kız Anadolu İmamhatip Lisesi ve Tomarza Fen Lisesimizi bu gün ziyaret ederek öğrencilermiz ile bir araya gelmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile 2021-2022 Eğitim yılının hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını dilerim" dedi.