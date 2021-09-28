Tomarza'da kabak çekirdeği hasadı başladı

Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 35'ini karşılayan Tomarza ilçesinde kabak hasadına başlandı. İlçede yaklaşık 153 bin dekar tarım arazisine ekilen çerezlik kabak çekirdeği ekildi. 2020 yılı içerisinde 152 bin dekar tarım arazisine ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden yaklaşık 8 bin ton ürün elde edilirken, bu sene kuraklık olması nedeniyle hemen hemen yarı yarıya bir düşüş yaşanarak 4 bin ton kabak çekirdeği elde edilmesi bekleniyor. Kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, Tomarza sanayisinde üretilen kabak toplama tarım aletleri yardımı ile tek sıra şeklinde toplandıktan sonra yine Tomarza'da üretilen Patozlar sayesinde hiçbir insan gücüne ihtiyaç duymadan kısa sürede ayrıştırılıyor. Güneş altında kurutulduktan sonra eleme makineleri sayesinde kabak çekirdeği fos ve çöplerden ayıklanan kabaklar, satışa hazır hale getiriliyor.

Tomarza Kaymakamlığı'nın geçtiğimiz aylarda Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu “Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisi Projesi” onayının ardından ilerleyen günlerde Tomarza'ya kurulacak olan tesis ile kabak çekirdeği üreticileri elde ettikleri kabak çekirdeklerini bu tesis sayesinde daha yüksek fiyatlara satarak gelirlerini artırmış olacak.