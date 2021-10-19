İhlas Haber Ajansı

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Tomarza'da lise öğrencileri korona virüs aşısı oldu

Tomarza Fen Lisesi öğrencileri, korona virüs aşısını okullarına kurulan aşı standında yaptırdı.


Tomarza İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan aşı stantlarında e-nabız uygulaması ile ailelerince aşı izni verilen gönüllü öğrencilere ilk doz aşıları okul içerinde yapıldı. Salgına karşı en önemli ve en etkin yöntemin aşı olduğuna vurgulayan Okul Müdürü Erhan Pamukçuoğlu, "Yüz yüze eğitimin devam etmesi ve okulların yeniden kapanmaması için okulumuzda bir aşı kampanyası başlattık. Velileri izin veren öğrencilerimi aşıları Tomarza İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Aşı kampanyamıza destek veren öğrencilerinize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

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