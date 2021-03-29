Tomarza'da öğrenciler ve öğretmenler okul bahçelerine ağaç dikti

İlk olarak fidanın nasıl ekileceği konusunda öğrenciler Develi Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından bilgilendirildi. Şıhbarak İlkokulu Matematik Öğretmeni Selçuk Yüceler'in girişimleri ile temin edilen 65 adet Karaçam ve Sedir fidanı Tomarza Şıhbarak Okul bahçesine yapılan bilgilendirme sonrasında öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikildi.