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Tomarza'da sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor

Tomarza’da başıboş dolaşan sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

Tomarza'da başıboş dolaşan sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor. Köpeklerden dolayı sokağa çıkmaya korktuklarını belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti.


Tomarza ilçe merkezinde başıboş dolaşan onlarca sokak köpeği nedeniyle vatandaşlar, büyük tedirginlik yaşıyor. Sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırgan tavırlar sergilediğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek köpeklerin kontrol altına alınmasını istiyor.


“SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ”


Sokak köpekleri nedeniyle huzursuz olduklarını belirten vatandaşlar, “Hayvanları çok seviyoruz ancak başıboş sokaklarda dolaşan köpeklerden dolayı vatandaşlar olarak tedirginlik yaşıyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere sokağa çıkmaktan korkuyoruz. Köpekler nedeniyle sokaklarda endişe içinde yürüyoruz. Bu köpekler, saldırgan tavır da gösteriyorlar. Bizim talebimiz, bu sokak köpeklerine barınakta bakılması. Böylelikle hem biz huzur içinde vaktimizi geçirelim, hem de köpekler barınakta beslenme başta olmak üzere tüm konularda daha rahat bir şekilde yaşasın. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.” diye konuştu.

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