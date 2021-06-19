Tomarza'da Türk Halk Müziği yarışması finali yapıldı

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finalini gerçekleştirdi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türk Halk Müziği Ses Yarışması' Tomarza Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirdi. Jürinin zor anlar yaşadığı ses yarışmasında birbirinden güzel türküleri en iyi şekilde seslendiren öğrenciler programa katılanlara keyifli dakikalar yaşattılar. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlü Mehmet Kurt yapmış olduğu açıklamada; "İlçemizde öğrencilerimiz arasında düzenlenen Türk halk müziği ses yarışması finalini gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi ve programı hazırlayan meslektaşlarımızı kutlarız. Emeklerine sağlık" dedi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.