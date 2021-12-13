Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu kemerini korumayı başardı

Belçika'nın Herstal şehrinde düzenlenen organizasyonda 28 yaşındaki 66 kg olan Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Türk Bayrağı ile ringe çıkarak seyircileri selamladı. Aydemir, Gürcistan uyruklu rakibi Merhap Turqadze'yi 4. rauntta nakavt etti. Hakemin maçı bitirmesi ile birlikte Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, Türk Bayrağı ile seyircileri selamlayarak başarısını Türkiye'ye armağan etti.

Öte yandan vatandaşlar da kafede bir araya gelerek televizyondan maçı canlı takip etti. İlhami Aydemir'in rakibini yenmesi ile birlikte Tomarzalılar Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir alkışladı. Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir; en kısa zamanda Tomarza'yı ziyaret edeceğini duyurdu.