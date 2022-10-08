İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tomarzalı Elif Wushu Kung Fu Şampiyonu Oldu

Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasına katılan Tomarza doğumlu Elif Ceyda Yalçın, 30 kg.

da şampiyon oldu.


4-10 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 11 ülkeden sporcular katıldı. Seçimlere katılan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinden Elif Ceyda Yalçın, rakiplerini puan farkı ile final maçını ise nakavtla mağlup ederek Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonu oldu.


Elif Ceyda Yalçın; "Bu başarıyı Tomarzamıza armağan ediyoruz. Bizlere her türlü konuda destek olan hocalarımız Esat Kaya ve Hayriye Türksoy Hançer başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.