Tomarzalı gençler kına yakılarak askere gönderildi

Tomarza'da vatani görevini yapacak olan gençler, dualar eşliğinde ellerinde kına yakılarak askere uğurlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tomarza da renkli asker uğurlama törenleri yapılıyor. Kadın ve Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen asker uğurlama gecesinde gönüllerince eğlenen asker adayları, daha sonra dualar eşliğinde ellerine kına yakıldı. Gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen gençler asker ocağına uğurlandı.