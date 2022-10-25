Tomarzalı girişimci devlet desteğiyle tamir dükkanını atölyeye dönüştürdü

İlçede yaşayan Yılmaz Hayta, hayalinin iş yerini daha da geliştirmek olduğunu aktararak; "Tomarza ilçesine ilk olarak 2015 yılında terzi dükkânı açtım. 2017 yılında ise kurslara katılarak 'Girişimcilik Belgesi' alarak iş yerimi büyütme kararı aldım. Terzi dükkânımızda tamir olarak başladığımız iş yerimizi atölyeye çevirerek 5 kişiye istihdam sağladım. Şuan çok şükür işlerimiz yoğun. Çok güzel bağlantılarımız oluştu. Hedefim ise iş yerimi daha da büyütüp 15-20 kişiye iş vermek. Burada hem ben kazanıyorum hem de hemşehrilerim doğdukları yerde iş bularak çalışıyorlar" dedi.

Konfeksiyon atölyesini ziyaret eden Tomarza Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yaşar Polat ise, esnafın yanında olduklarını ifade ederek; “İlçemizde faaliyet gösteren Terzi Yılmaz Hayta kardeşimiz girişimci, mücadeleci kimliğiyle yeni bir yer açarak 5 kişiyi daha iş sahibi yaparak örnek bir girişimcilik gösterdi. İlçemizde işini geliştirmek, büyütmek isteyen esnaflarımıza devletimiz tarafından düzenlenen kurslarla değişik krediler verilmektedir. Esnafımızın iyi ve kötü gününde yanında olduğumuzu aynı zamanda vatandaşlarımızla da istişare halinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Esnafımızın halkımıza hizmet konusunda elinden geleni yaptığına inanıyoruz. İlçemizde vatandaşlarımız; en kaliteli ekmeği, en hijyenik şekilde et ürünlerini tüketmektedir" ifadelerini kullandı.