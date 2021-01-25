İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu'nun adı sokağa verildi

Tomarza Belediyesi’nin meclisinde aldığı kararla İstanbul’da şehit düşen Naci Akarsu’nun adı Tomarza 2.

Tomarza Belediyesi'nin meclisinde aldığı kararla İstanbul'da şehit düşen Naci Akarsu'nun adı Tomarza 2. Etap TOKİ Konutlarının bulunduğu sokağın adına verildi.


Tomarzalı Şehit Naci Akarsu'nun adı bir ömür boyu yaşasın diye Tomarza ilçesine yeni yapılan 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağa verildi. Böylelikle 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağın yeni adı Şehit Naci Akarasu Sokağı olarak belirlendi. Şehit Naci Akarsu kimdir?


Şehit Naci Akarasu; 1963 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Hanım, babasının adı Hayri'dir. Polis okulu mezunu olup evli ve iki çocuk babası idi. 11 Eylül 2003 tarihinde İstanbul ilinde görevi esnasında mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak şehit olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.