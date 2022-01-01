Tomarzalılar sabah namazında bir araya geldi

Tomarza İlçe Müftülüğü'nün daveti üzerine yılın ilk günü vatandaşlar; İlçe Merkez Camisinde bir araya gelerek sabah namazını birlikte kıldı.

Tomarza İlçe Müftülüğü resmi sosyal medya hesaplarında 'Sabah Namazında Tomarza Merkez Camii'nde Ailece Camiye, Milletçe Duadayız' sloganı ile program düzenlendi. Davete katılan Tomarzalılar, İlçe Merkez Camiinde sabah namazını kılmak için bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik içerinde omuz omuza namaz kılan Tomarzalılara ise cami çıkısında çeşitli ikramlarda bulunuldu.