Toplu ulaşıma zam: Tam bilet 8.50 TL oldu

Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça gibi giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle güncellenen yeni tarifeye göre, tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25TL olarak belirlendi. Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartların biniş sayısı 140 binişten 150 binişe çıkarılmış olup indirimli abonman 120 TL (aylık 150 biniş), tam abonman ise 360 TL ( aylık 150 biniş) olarak belirlendi. UKOME'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, ilçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.