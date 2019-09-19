Toplum Destekli Polisler, okullarda da çocukların yüzünü güldürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Kayseri genelinde okullarda maddi yetersizlikten dolayı okula gelmeyen 400 öğrenci tespit edildi. Tespit edilen okullardaki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı yaparak okula devamını sağlayan aynı zamanda öğrencilerin yüzünü güldüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılında daha fazla öğrenciye ulaşarak yardımlarına devam edecek.

Yıl boyu çalışmalarının devam edeceğini söyleyen polis memuru Behlül Uslu, “Burada yaptığımız faaliyet şubemizce yürütülen, geleceğe atılan imzalar projemiz. Bu proje ile birlikte Kayseri genelinde tüm okullardan 400 tane öğrenci tespit ettik ve şu an 2. okuldayız ve 30 öğrencimize yardım ettik. Yardımlarımız bu şekilde devam edecek. Yardım olarak okul çantası ve içinde kırtasiye malzemeleri yani bilimum öğrencilerimizin ihtiyaçlarını veriyoruz. Biz Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde, öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmeleri ve başarılarını üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımıza ve yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Okul Müdürü Emrah Uyar, bu etkinlik sayesinde devamsızlık yapan öğrencilerin de okula katılımının artacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzün Toplum Destekli Polislik şube Müdürlüğünün yapmış olduğu bir yardım faaliyeti var. Yaptıkları yardımın çocuklarımıza faydalı olabileceğini düşünüyorum. Devamsız olan öğrencilerimizin de okula katılımını arttıracağını düşünüyorum. Yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ediyorum, çocuklarımız da bu durumdan dolayı olan mutluluklarını ilettiler. Okulumuz adına teşekkür ederiz”

Yardım yapılan öğrencilerden 10 yaşındaki Baran Santor ve 12 yaşındaki Kader Bingöl de yapılan yardımdan çok mutlu olduklarını dile getirerek, polislere teşekkür ettiler. Çantalarını alan öğrenciler daha sonra polisler ile beraber fotoğraf çektirdiler.