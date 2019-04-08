Toplum destekli polisler otizmli çocuklara at çiftliğini gezdirdi

Toplum Destekli Polislik tarafından düzenlenen geziye katılan çocuklar, atlara ve diğer hayvanlara ilgi gösterirken eğlenceli zaman geçirdi. Gezinin sonunda Toplum Destekli Polisler tarafından çocuklara polis kimlik kartları verildi.

Gezide öğrencileriyle beraber bulunan Zihinsel Engelliler sınıf öğretmeni Esra Tulay, “Zaman zaman biz öğrencilerimizi topluma rehabilite etmek ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için, bu tarz etkinliklere yer veriyoruz. Bugün de toplum destekli polislerimiz öğrencilerimizle birlikte burada bulunmak isteyip istemediğimizi sordular. Biz de bu duyarlı teklifleri neticesinde buradayız ve burada olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kulandı.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşenur Aydın da, “Toplum destekli polislerimiz, bize çocuklarımız için burada bir etkinlik düzenleyeceklerini belirttiler. Biz de bu etkinliğe mutlulukla karşılık vererek buraya geldik. Çocuklarımız burada çok iyi vakit geçirdiler, eğlendiler ve çok mutlu oldular. Bu davetlerinden dolayı Toplum Destekli Polislerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gezide otizmli çocuklarla yakından ilgilenen Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden baş polis Yusuf Levent Atakan, “İçinde bulunduğumuz hafta malum Otizm Haftası. Bir mavi ışık da sen yak kampanyası dahilinde, biz de farkındalık oluşturmak adına burada otizmli öğrencilerimizi ağırladık bugün. Çiftliğimiz, tamamıyla gençlerimiz ve çocuklarımız için dizayn edildi. İçerisinde atlarımız ve hayvanat bahçemiz var. Bugün çocuklarımızı atlarla ve diğer hayvanlarla bir araya getirdik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Biz bu tarz organizasyonlara, çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için çok değerli olduğu için önem veriyoruz. Bugün de Otizm Haftası nedeniyle çocuklarımızı buraya getirip gezdirdik” dedi.