Toplum Destekli Polislerden Mahallelerde Huzur Toplantıları

Toplantılardan ilki Melikgazi ilçesi Osmanlı mahallesinde bulunan Melikgazi Belediyesi Düğün Salonunda Mahalle Huzur Toplantısı düzenlendi.Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü temsilcileri ile Okul Müdürleri ve yardımcıları bölgede bulunan Sağlık Ocağı sorumlu hekimleri, camii görevlileri, Mahalle muhtarı, cem evi görevlileri bölge esnafları ve mahalle sakinleri katıldı.

Huzur toplantısına katılan 300'e yakın vatandaşa Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ve Projeleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından genel trafik konularında ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel asayiş konuları, hırsızlık, dolandırıcılık, konularında bilgilendirme yapılarak bölgenin sorunlarının tespiti için soru cevap bölümü ile toplantı sonlandırıldı.

Toplantıda, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan toplantının sıklıkla yapılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu dile getirildi.