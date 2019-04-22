Toprağı kazarak ısınmaya çalışan kaplumbağa görenleri şaşırttı

Kayseri'de bir kaç gündür devam eden soğuk hava, hayvanları da etkiledi. Develi ilçesinde toprağa kazarak soğuk havadan korunmaya çalışan kaplumbağa görenleri şaşırttı.

Kayseri'de hafta sonundan itibaren etkisini hissettiren soğuk ve yağışlı hava, yabani hayvanları da etkiledi. Develi ilçesinde ara ara yağan kardan ve soğuk havadan etkilenen bir kaplumbağa, ısınabilmek için bulunduğu yerdeki toprağa kazdı. Kaplumbağanın soğuk havadan korunmak için yaptığı yöntemi gören ve şaşkınlık yaşayan Turan Mehmet Söbe, "Türkiye'nin bir çok şehrinde olduğu gibi Kayseri'nin Develi ilçesinde de soğuk hava etkili oldu. Biz ısınmak için sobalarımızı yeniden yakarken, soğuk havadan etkilenen hayvanlar da ısınmak için çeşitli yollara başvuruyor. Evimizin bahçesinde bulunan bir kaplumbağa da ısınmak için toprağı kazmış. Bu görüntü bizi oldukça şaşırttı" diye konuştu.