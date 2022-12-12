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Torbacı böyle yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın ayakkabısının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın ayakkabısının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde mezarlık kenarında yürüyen S.Ç.'den şüphelendi. Şahsı durduran ekipler, yaptıkları aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlarda kameralara yansıdı.


Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

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