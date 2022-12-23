İhlas Haber Ajansı

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Torbacıların korkulu rüyası: Güven timleri

Kayseri’de, polis ekiplerini görünce üzerindeki uyuşturucuyu maddeyi okula atan şahıs, gözaltına alındı.

Kayseri'de, polis ekiplerini görünce üzerindeki uyuşturucuyu maddeyi okula atan şahıs, gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde şüphe üzerine Ş.İ.'yi kontrol etmek istedi. Bu sırada üzerinden çıkardığı şeffaf poşete sarılı maddeyi lisenin bahçesine attığını gören ekipler, şahsı gözaltına aldı. Okulun bahçesinde arama yapan ekipler, 12.96 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine teslim edildi.

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