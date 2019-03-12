Kayseri Gençlik Merkezleri Öğrencilerinden Mustafa Arda Özdoğan'ın dedesi Mustafa Altınel “Torunlar Dedelerini Dinliyor” projesi kapsamında 26 Öğrencilere 76 yıllık hayatını özetledi.

Kayseri Lisesi Fuaye Salonunda düzenlenen programda Mustafa Altınel; müzikten, resimden, beden terbiyesinden, beslenmenin öneminden, öğrencilik yıllarından, öğretmenlik serüveninden, yurtdışı görevinde yaşadıklarından, hayatta olan annesine hürmetinden, torunlarıyla olan ilişkilerinden, TV programlarını izlemede seçici olmanın faydalarından, yaşlılık hallerinden, sağlığın değerinden, aklın yetip de gücün yetmemenin ne olduğundan, eğitimde gönüllü olmanın öneminden bahsederek torunlarıyla doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda Musa Altınel'e torunları tarafından katılım belgesi ve plaket takdim edildi.