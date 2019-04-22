Toyota Corolla'nın Hybrid modeli yılın en başarılı otomobili seçildi

Kayseri'de Toyota'nın tek yetkili servisi olan Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay; "Corolla'nın üretilmesinde emeği geçen tüm Toyota çalışanlarını kutluyor, teşekküre diyorum. Bu başarı hepimizindir" dedi.

Kayseri'deki Toyota'nın tek yetkili servisi Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay, Toyota Corolla Hybrid modelinin 2019 yılının en başarılı otomobili seçilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada tüm vatandaşları test etmeye davet etti. Otomobilin üretilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Onay; "Corolla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde markamızın lokomitf olan modelidir. Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finale kalmamış olan markalar dahil olmak üzre bütün otomobiller çok kıymetli yoğun emeğin ürünüydü. Bu otomobiller arasında sembolik olarak birinin seçilmesi gerekiyordu. Buna Corolla layık görüldü. Asıl olan sektörümüzde dinamizmi getiren bu yarışma ile otomotiv sektörünün kazanmış olmasıdır. Bir başka gurur kaynağımız ise Corolla'nın Adapazarı'ndaki bulunan fabrikamızda üretilmesidir. İlk çiziminden banttan ininceye kadarki süreç içerisinde Corolla'nın üretilmesinde emeği geçen tüm Toyota çalışanlarını kutluyor, teşekküre diyorum. Bu başarı hepimizindir. Biz de Toyota Plaza Aksoy ailesi olarak tüm misafirlerimizi yılın otomobili seçilmiş olan aracımızı test etmeye davet ediyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aktivitelerde bulunacaklarını kaydeden Onay, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Toyota Çocuk enliği aktivitelerimize tüm misafirlerimizi davet ediyoruz. Test sürüşleri yapacağız, gelen çocuklarımıza küçük hediyelerimiz var. Baba ve anneleri aracı test ederken küçük çocuklarımız da bol bol boyama yapacaklar" diye konuştu. Hybrid modelinin piyasadaki diğer araçlara göre daha iktisatlı ve ekonomik olduğunu, bazı avantajlarından dolayı da ilginin yüksek olduğunun altını çizen Aksoy konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Toyota Aksoy'da 14 Şubat itibariyle Corolla Hybrid 2019 model olan otomobillerimiz satılmaya başladı. Bundan sonraki sürecimizde satmış olduğumuz aracın en az yüzde 60'ını hybrid olarak hedeflemekteyiz. Araca ilgi ve talep çok iyi, dizeli çok daha geride bıraktı. Bakım aralığının uzun olması, bunun yanı sıra bakım periyotlarının da uygun olması aracımızın artı bir avantajıdır. Dizel ile mukayese edildiğinde hemen hemen birbirine çok yakın, benzinli ile mukayese ettiğimiz zaman yüzde 50 fark daha iktisatlı ve ekonomik diye söyleyebiliriz. Tüm araçlarımızda konfor aynı ama yakıt olarak hybrid modellerimiz çok daha ekonomik. Hybrid Corolar araçlarımız 140 bin TL'den başlıyor."