Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gesi Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Gültepe Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Gesi Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek'e, (63) İ.T.'nin (57) kullandığı otomobil çarptı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Dilek bu gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Ali Dilek'in yakınları ve çok sayına vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Mehmet Ali Dilek'in cenazesi Güney Mahallesi mezarlığına defnedildi.