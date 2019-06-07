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Trafik Kazasında Ölen Şahıs Toprağa Verildi

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Soner A.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Soner A. toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre dün gece Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Bozburun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Soner A. yönetimindeki 38 TC 267 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Soner A. ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Soner A.'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Sindelhöyük mahallesinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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