Trafikte "makas" terörü: 1 ağır yaralı

Kayseri'de sürücüsünün trafikte makas attığı otomobil önce bir araca, ardından da duvara ve aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda trafikte makas attığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A. (33) yönetimindeki 38 MA 5357 plakalı otomobil, A.Ö. yönetimindeki 38 PD 197 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir iş yerinin duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı. 38 PD 197 plakalı araç tramvay yoluna girerken, 38 MA 5357 plakalı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yardımı ile araçtan çıkarılan A.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.