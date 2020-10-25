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Traktörün altında kalan adam öldü

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Pirahmet köyünde traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Pirahmet köyünde traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Pirahmet köyünde tarladaki taşları temizlemeye çalışan 69 Yaşındaki Mehmet Oda, devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Oda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Yapılan incelemenin ardından Oda'nın cenazesi morga kaldırıldı.

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