Traktörün altında kalarak can verdi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Kovalı mahallesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Elvan D. (41), ailesi ile beraber traktöre bindi. Traktörün sarsılmasıyla birlikte yere düşen Elvan D.'nin üzerinden traktör geçti. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Elvan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elvan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.